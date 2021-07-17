ثاني حج الى مكة بعدد محدود من المشاركين في زمن الجائحة

2021/07/17 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم نصبت للحجاج في منى في مدينة مكة المكرمة في صورة التقطت في 16 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب فايز نور الدين مكة المكرمة (أ ف ب) – بدأ مئات الحجّاج المسلمين قسموا إلى مجموعات صغيرة في التوافد على مكة المكرّمة السبت لأداء طواف القدوم تمهيدا لانطلاق مناسك الحج التي تقتصر على […]

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