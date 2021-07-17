2021/07/17 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني طالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ،اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاعلان عن الجهة التي ينتمي اليه قاتل الشهيد هاشم الهاشمي.وقال الربيعي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب الكاظمي بالإعلان عن الفصيل الذي ينتمي اليه قاتل الهاشمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب الكاظمي بالإعلان عن الفصيل الذي ينتمي اليه قاتل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب الكاظمي بالإعلان عن الفصيل الذي ينتمي اليه قاتل الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).