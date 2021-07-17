بعض منازلها بُني قبل 400 عام.. فيضانات ألمانيا تدمر بلدة تاريخية

2021/07/17 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة باد منستريفيل الألمانية التاريخية لأضرار بالغة بعد أن اجتاحتها فيضانات هائلة تسبب بها هطول أمطار غزيرة.

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