2021/07/17 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..اسماء الوفد العراقي الذي سيتوجه إلى واشنطن لبحث جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق

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