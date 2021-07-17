اندلاع حريق في احد فنادق المدينة القديمة بالنجف الاشرف

2021/07/17 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اندلع حريق في اعلى مبنى احد الفنادق داخل المدينة القديمة في محافظة النجف الاشرف ، .ورجح شهود عيان ان يكون سبب الحريق احتراق مولد ديزل في اعلى سطح المبنى جراء تماس كهربائي./انتهى5

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