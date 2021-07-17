الاتحاد الوطني الكردستاني يجرّد الرئيس المشترك لاهور جنكي⁩ من كافة الصلاحيات

2021/07/17 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني ، تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.وصادق اعضاء المكتب السياسي ، وفقا للاجتماع المنعقد في 15 تموز الحالي ، على ان يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي ، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تأريخ صدوره 17 تموز الجاري./انتهى5

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