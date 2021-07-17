2021/07/17 | 16:01 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 يوليو 2021 | 03:54 مساءً

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عمال معمل اسمنت بادوش يقطعون الطريق بسبب تحويله للاستثمار

مصدر قطع عمال معمل اسمنت بادوش، السبت، الطريق المؤدي الى المعمل بسبب تحويله الى الاستثمار.



وقال المصدر ان"عمال معمل اسمنت بادوش قطعوا الطريق المؤدي للمعمل بسبب تحويله مستثمر،الأمر الذي سيؤدي لتسريح ١٥٠٠ عامل من أهالي المنطقة".



واضاف، ان"المعمل ينتج يوميا ٤٠٠٠ طن تذهب عائداتها لخزينة الدولة العراقية".

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