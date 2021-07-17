عمليات البصرة توضح بشأن مظاهر مسلحة في المحافظة

2021/07/17 | 16:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن مقاطع فيديو لمظاهر مسلحة في المحافظة.وذكرت قيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقاطع فيديو لمظاهر مسلحة على أنها في محافظة البصرة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة”.وأضافت، “نحن في مقر القيادة ننفي وبشكل قاطع وجود …

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