2021/07/17 | 16:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن مجموعة "أوبك +" تعتزم الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج الجديدة خلال ساعات.وقالت 3 مصادر داخل كنظمة "أوبك"، إن مجموعة دول"أوبك +" تعتزم عقد اجتماع، يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة …

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