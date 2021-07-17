باريس سان جيرمان يعلن إصابة ظهيره المغربي بكورونا

2021/07/17 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ظهير باريس سان جرمان الفرنسي، الدولي المغربي أشرف حكيمي، بفيروس كورونا وهو يخضع حالياً للحجر الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس السبت.

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