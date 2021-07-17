اخماد حريق داخل مستشفى الحبوبي وسط الناصرية

2021/07/17 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق داخل مستشفى الحبوبي وسط مدينة الناصرية.وذكرت المديرية، في بيان، ان “فرق الدفاع المدني ثلاث عمال بالتزامن مع عمليات اخماد حادث حريق اندلاع داخل كرفانات عدد (2) مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في مستشفى الحبوبي […]

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