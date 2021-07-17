نينوى تتخذ عدة قرارات لمواجهة ازمة الوقود

2021/07/17 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذت محافظة نينوى، اليوم السبت، عدة قرارات بشأن مواجهة ازمة الوقود والمشتقات النفطية، منها انزال قصى العقوبات بحق المحطات غير النظامية.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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