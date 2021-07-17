“سانا”: اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

2021/07/17 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء السورية باندلاع حريق اليوم السبت قرب منطقة الصناعة جنوب العاصمة دمشق، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماده.

وحسب الوكالة، فإن “الحريق ناجم عن اشتعال نيران في خزان مازوت بكراج في منطقة الصناعة”.

ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الحريق.

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