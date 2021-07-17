الجوية يغازل محترف النجف الغاني

2021/07/17 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ فتحت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية قنوات اتصال مع مدافع النجف المحترف الغاني ويلسون اكاكبو لضمه للفريق ضمن منافسات الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من اللاعب للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن نادي القوة الجوية بدأ مفاوضاته مع اللاعب الغاني ويلسون من أجل الحصول على خدماته وحسم الصفقة بوقت مبكر لاسيما وأن عقده سينتهي مع النجف نهاية الموسم الحالي.وبين أن ويلسون أبدى موافقة أولية على أن تكون المفاوضات الرسمية بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري، لافتا أن القوة الجوية بدأ بتحضير محترفيه لأنه مقبل على المشاركة في دوري أبطال أسيا النسخة المقبلة.وأشار إلى أن الموسم المميز والأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب الغاني وضعه تحت الأنظار وهناك أكثر من فريق أبدى رغبته بضم اللاعب، لكن القوة الجوية هو المبادر الأول لأنه يسعى لترميم صفوفه تحضيرا للبطولة الآسيوية.يشار إلى أن ويلسون لعب الموسم الأول له في الدوري العراقي مع النجف./انتهى

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