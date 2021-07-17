وزير الداخلية يبحث مع السفير المصري في العراق جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2021/07/17 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع السفير المصري في العراق وليد محمد إسماعيل، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين جمهوريتي العراق ومصر.واثنى الوزير خلال اللقاء على دور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات .من جانبه، قدم السفير المصري شكره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال واهتمامه بتطوير العلاقات بين العراق ومصر./انتهى7

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