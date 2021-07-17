العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة.. السبت

2021/07/17 | 17:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8149 إصابة جديدة بكورونا، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صادر، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 1483014 حالة، فيما ارتفعت الوفيات الإجمالية إلى 17789 …

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