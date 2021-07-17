الفرصة لا تأتي مرتين.. ورشة حول الإنتخاب وتنمية الوعي في كربلاء

2021/07/17 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيير قانون الإنتخابات والترشيح الفردي صار بالامكان إختيار شخص يمثلك ولا يضيع صوتك.

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