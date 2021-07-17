2021/07/17 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمالِ بغداد.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، انه “شرعت مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول […]

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