أحدهما مسؤول العبوات.. الأمن الوطني يطيح بإرهابيين اثنين في بغداد

2021/07/17 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض على إرهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في "قاطع شمالِ بغداد".

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد، وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، شرعت بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته".

وأشارت إلى "تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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