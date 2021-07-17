مفوضية الانتخابات: اتخذنا اجراءات لحماية مؤسساتنا من الحرائق

2021/07/17 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة لحماية مخازنها ومؤسساتها ومكاتبها من الحرائق.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المفوضية اتخذت الاجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق من خلال التنسيق مع اللجنة الامنية للانتخابات من اجل حماية كل المخازن التابعة ومراكز التسجيل والمكاتب التابعة لها، فضلا عن تنسيق المفوضية مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية والدفاع المدني في سبيل تأمين وحماية المخازن.

واضافت الغلاي: ان الاجراءات لحماية مؤسساتها ومخازنها تكمن في التنسيق الكامل مع الدفاع المدني، مبينة ان مجلس المفوضين الجديد في مفوضية الانتخابات، قام باعادة تأهيل وصيانة جميع المخازن لحفظها من الحرائق وحالات التماس الكهرابائي وباقي الجوانب ضمانا لسلامتها.

الغلاي اوضحت، انه لا علم لها فيما اذا كانت المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات مصنعة من مادة (الساندوج بنال القابلة للاشتعال)، من عدمها.

PUKmedia هاميار علي

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