زيارة الكاظمي الى واشنطن تحسم قرار الانسحاب الامريكي

2021/07/17 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في 26 تموز في واشنطن، فيما رجح محلل امني، انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الجاري.

وقال المحلل الامني غانم العيفان في حديث لـPUKmedia اليوم السبت: ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن مهمة جدا لترسيم حدود العلاقات خاصة ان امريكا تنظر الى العراق من زاوية تتجاوز التزام اخلاقي، موضحا، ان الانقسام مازال مستمرا بشأن تواجد القوات الامريكية ولا يوجد اتفاق شعبي او سياسي لبقاء القوات من عدمه.

واضاف: ان العديد من الملفات القت ظلالها على الادارة الامريكية في كيفية رسم سياسة تتعلق ببقاء القوات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تستفيد من التوقيت من خلال وفد رفيع يتوجه الى واشنطن، من اجل تطوير مفاصل الدولة والتنسيق والتسليح وقضايا الجوية والتدريب.

وبين، ان الولايات المتحدة بصدد اتخاذ قرار خلال الايام المقبل بشأن العراق، مرجحا ان القوات الامريكية، ستبقى في العراق لغاية نهاية العام الجاري ضمن سياسة الادارة الامريكية الجديدة.

وكان البيت الابيض قد اصدر بيانا، اليوم، ان زيارة الكاظمي الى واشنطن ستتيح "تأكيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية" وخصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش.

PUKmedia خاص

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