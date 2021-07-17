المنتخب الألماني ينسحب من مباراة استعدادية لأولمبياد طوكيو

2021/07/17 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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انسحب المنتخب الأولمبي الألماني من المباراة التي جمعته اليوم السبت مع نظيره الهندوراسي قبل 5 دقائق على نهايتها بسبب إساءة عنصرية بحق أحد لاعبي "المانشافت".

وذكر الموقع الرسمي للمنتخب الألماني في "تويتر"، أن المدافع جوردان تورونارايغا تعرض لإساءة عنصرية من قبل أحد لاعبي هندوراس خلال المباراة الاستعدادية لأولمبياد طوكيو التي جمعتهما في مدينة واكاياما اليابانية.

وغادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي تضامنا مع زميلهم، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

من جانبه، قال نادي هيرتا برلين الذي يلعب له تورونارايغا، عبر "تويتر": "هذا هو القرار الصائب الوحيد".

وأقيمت المباراة، التي تشكل آخر اختبار للمنتخب الأولمبي الألماني الذي يدربه شتيفان كونتز قبل الأولمبياد، دون جماهير.

وقال كونتز: "إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءة عنصرية، فإن مواصلة اللعب ليست خيارا بالنسبة لنا".

يذكر أن المنتخب الألماني يلعب ضمن مسابقة كرة القدم في الأولمبياد الصيفي الذي ينطلق الأسبوع المقبل في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات البرازيل والسعودية وساحل العاج، فيما تلعب هندوراس في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية ورومانيا ونيوزيلندا.

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