إحصائية لتفجير استهدف الجيش التركي شرقي الموصل.. ومسؤول محلي يروي الحادث

2021/07/17 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىكشف مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت، عن تفاصيل انفجار عبوة ناسفة استهدفت الجيش التركي، شرقي مدينة الموصل.وقال سورجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة حديثة الصنع على عجلة للجيش التركي، بالقرب من مجمع مهت الواقع بناحية زيلكان قرب معسكر بعشيقة للجيش التركي شرقي مدينة الموصل".وأضاف أن "التفجير أدى لإصابة اثنين من عناصر الجيش التركي، وعنصر مدني، كان بالقرب من عجلة الجيش التركي يستقل سيارة نوع اوبترا، والإصابات متراوحة، وتم نقلهم للمستشفى".وأشار إلى أن "الجيش التركي مايزال يتواجد في قاعدة بعشيقة ويجري تدريبات يومية على الجبل، وعدد عناصره بحوالي 600 شخص".

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