عملية خاطفة لـ’الجيش الأزرق’.. إنقاذ حاوية صواريخ في مطار المثنى (صور)

2021/07/17 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني العامة، السبت، حريقاً اندلع في مطار المثنى وسط بغداد، وإنقاذ حاوية صواريخ من النيران المندلعة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تموز 2021)، إنه "بإجراء خاطف وتدخل سريع، تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاويه للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".

وأضافت، "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر، وابعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع الحادث، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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