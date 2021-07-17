الكاظمي يبلغ زعامات سياسية عن الجهة التي ينتمي إليها قاتل الهاشمي

2021/07/17 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون،

علاء الربيعي، اليوم السبت، إن رئيس

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ اغلب

الزعامات السياسية بالفصيل الذي ينتمي

اليه قاتل الشهيد هشام الهاشمي.

وذكر الربيعي في بيان،

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