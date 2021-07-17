قبل حدوث الكارثة.. الدفاع المدني تخمد حريقاً وسط بغداد (صور)

2021/07/17 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني بتمكن

فرقها، اليوم السبت، من إخماد حريق في

مطار عسكري وسط بغداد قبل حدوث "كارثة"

ووصول ألسنة النيران إلى حاوية للذخائر

والصواريخ.

وقالت المديرية في بيان، "بإجراء خاطف

وتدخل

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