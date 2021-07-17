2021/07/17 | 17:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، يوم السبت، اعتماد نظام “الزوجي والفردي” لأرقام لوحات السيارات عند التزود بالوقود، بسبب الازمة التي تشهدها المحافظة في هذا الجانب.وذكر بيان لمكتب محافظ نينوى نجم الجبوري، وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان الحكومة المحلية عقدت اجتماعا حول ازمة الوقود في الموصل وقررت أن يكون تجهيز الوقود للعجلات كافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى تفعل نظام “الفردي والزوجي” لحل ازمة وقود المركبات first appeared on النور نيوز.

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