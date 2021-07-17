2021/07/17 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مطار المثنى في بغداد

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