السيطرة على حريق داخل مطار وسط بغداد

2021/07/17 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع داخل مطار المثنى، وانقذت حاويه للأعتدة والصواريخ وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “باجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاويه للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد”.

وأشارت إلى أن “فرقها ابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

وطلبت المديرية، “بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر“.

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