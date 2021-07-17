الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مطار المثنى

2021/07/17 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني، على حريق اندلع داخل مطار المثنى، وانقذت حاوية للأعتدة والصواريخ من الانفجار وسط بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني ، في بيان ، ان " الحريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد”.وأضافت ان " فرق الاطفاء ابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث ، وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية "، وطالبت بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر"./انتهى5

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