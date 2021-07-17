بالفيديو .. توعية المواطنين بالاجراءات الصحية خلال فترة العيد واستمرار اخذ اللقاح

2021/07/17 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، تسجيلا فديويا خاصا لتوعية المواطنين خلال فترة العيد بالاجراءات الصحيـة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ، والاستمرار باخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من المراكز الصحية المختصة ، اعدته عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن./انتهى5

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