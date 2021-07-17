"بائعة الخضار".. ترميم لوحة يكشف تفاصيل جديدة عن عمرها ومن رسمها

2021/07/17 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ترميم لوحة قديمة غير موقعة إلى محو الابتسامة عن وجه امرأة شابة، ومنح مؤرخي الفن مزيدًا من الأدلة حول أصولها..إليك التفاصيل!

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