الأمن الوطني يلقي القبض على إرهابيين اثنين شمال بغداد

2021/07/17 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في ما يسمى قاطع شمالِ بغداد.وأوضحت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد، شرعت بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية، تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الإرهابية"، مشيرة إلى أن "أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات، ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، فيما يعمل الإرهابي الاخر في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته".وأضاف البيان، أنه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً، بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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