صحيفة تتهم مصريين بالتسبب في جنوح إيفر غيفن.. و

2021/07/17 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز المرشدين المصريين في قناة السويس أنهم كانوا أحد أسباب حادث جنوح سفينة إيفر جيفن العملاقة في القناة في مارس الماضي.

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