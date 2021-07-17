اخماد حريق داخل مستشفى الحبوبي في ذي قار

2021/07/17 | 17:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذرت مراراً وتكراراً مديرية الدفاع المدني، وزارة الصحة بعدم استخدام الواح السندويج بنل في بناء الردهات الطبية لمعالجة المرضى.

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