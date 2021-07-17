النقل تطلق حملة واسعة لتعزيز إجراءات السلامة في مؤسساتها

2021/07/17 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل، السبت، اطلاق حملة واسعة لتعزيز إجراءات السلامة العامة لمقرها.وقال مدير عام الشركة، زيد خليل شعلان، ان “ملاكات الشركة الهندسية والفنية، شرعت، بتحصين إجراءات السلامة لمقرها والياتها من خلال القيام برفع المواد الغير ضرورية والنفايات وفروع الأشجار، ونقلها خارج الشركة وإعادة صيانة الأسلاك الكهربائية […]

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