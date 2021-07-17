أحدث موقف وبائي في العراق

2021/07/17 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت الحصيلة اليومية المحلية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا أرقاما مقاربة لمثيلتها المسجلة خلال الأيام الماضية.

بيان الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة أشار الى تسجيل ثمان وثلاثين حالة وفاة جديدة ليترفع مجمل عدد الوفيات الى سبعة عشر الفا وسبع مئة وتسع وثمانين حالة، وتسجيل ثمانية آلاف ومئة وتسع وأربعين إصابة وهو ما يرفع عدد الإصابات الى مليون واربع مئة وثلاثة وثمانين الفا واربع عشرة إصابة، في حين أكد البيان تعافي سبعة آلاف وتسع مئة وعشرين من المصابين بالفيروس.

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