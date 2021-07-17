بالوثيقة – السجن4 سنوات على مسؤول رفيع بوزارة الكهرباء على خلفية تهمة فساد

2021/07/17 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن والغرامة المالية على مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء على خلفية تهمة تتعلق بالفساد.

ونص الحكم الصادر على حبس المتهم حبسا شديدا لمدة اربع سنوات وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي وذلك بعد إدانته بتلقي عطية كانت عبارة عن صك بقيمة مليار ومئتين وخمسين مليون دينار عراقي مقابل قيامه بتسهيل عقد بين وزارتي الكهرباء والصناعة لتجهيز معدات كهربائية.

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