اهدافهما القوات الامنية والمواطنين: القبض على ارهابيين ببغداد

2021/07/17 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين.

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