توصيات من الخطوط الجوية العراقيـة الى المسافريـن خارج العراق

2021/07/17 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اوصت شركة الخطوط الجوية العراقية ، المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق ، بضرورة الحضور الى المطارات لانهاء كافة اجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بثلاث ساعات في الاقل ، للرحلات الدولية والداخلية .ودعت الشركة ، مسافريهـا الى استخدام خدمة انهاء اجراءات السفر الالكترونية المتوفرة عبر تطبيق الهواتف الذكيـة او مباني انهاء اجراءات السفر المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة ، او في مدخل مطار بغداد الدولي عبر ساحة عباس بن فرناس./انتهى5

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