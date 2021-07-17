الاتصالات: توجه لتجهيز المدارس بخدمة “الكابل الضوئي” 

2021/07/17 | 18:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، التوجه لتجهيز المدارس بخدمة “الكابل الضوئي” الانترنت بشكل مجاني.وذكر بيان لوزارة التربية، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي حضر اعمال الورشة التخصصية حول (التحول الالكتروني) التي اقامتها وزارة الاتصالات، بغية التعرف على الابعاد التطبيقية لبيئة التعليم الرقمي وتسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا تقنية المعلومات ومعرفة استراتيجياتها بما يخدم عمل المؤسسة التربوية”.واكد الدليمي خلال افتتاح الورشة التي حضرها وزير الاتصالات المهندس اركان الشيباني على “اهمية بلورة فكرٍ تربوي رائد يُسهم في تحقيق بيئة تعليمية تأخذ بأيدي الطلبة إلى آفاق واسعة تحاكي بمضامينها الخطط الاستراتيجية والوطنية التي تستهدف تطوير البنى التحتية لـ(لتعليم الإلكتروني) الذي […]

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