2021/07/17 | 18:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توفي الاعلامي العراقي الكبير “عباس حميد”، اليوم السبت، اثر مضاعفات المت به بعد خمسة أيام من اصابته بفيروس كورونا.ونعى عدد من اقرباء وزملاء الاعلامي الفقيد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.وكان الاعلامي عباس حميد، قد اعلن عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، يوم 12 تموز الجاري، اصابته بفيروس كورونا، وكتب قائلاً ” كورونا ..والتيفوئيد ..اصاباني بتوقيت واحد ..اعاذني الله واياكم منهما ..واقدم اعتذاري بعدم الرد على رسائلكم التي استغني عنها لسوء حالتي الصحية ..دمتم احبتي بالفخير وعافية ..”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الاعلامي العراقي “عباس حميد” اثر مضاعفات كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الاعلامي العراقي “عباس حميد” اثر مضاعفات كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الاعلامي العراقي “عباس حميد” اثر مضاعفات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).