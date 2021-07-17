أخذ جرعتين من اللقاح.. إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

2021/07/17 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة البريطاني، ساجيد جافيد، في مقطع فيديو نُشر على تويتر السبت، إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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