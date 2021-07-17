كورونا يربك سان جيرمان ويصيب المزيد من اللاعبين

2021/07/17 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأربك فيروس كورونا استعدادات فريق باريس سان جيرمان ومدربه ماوريسيو بوكيتينو، للموسم الكروي الجديد.وذكرت شبكة RMC الفرنسية أن أشرف حكيمي لم يكن اللاعب الوحيد الذي غاب عن ودية شامبلي، اليوم السبت، بسبب إصابته بفيروس كورونا.وأضافت أن اللاعب الشاب إدوارد ميشو غاب عن صفوف سان جيرمان في البروفة الودية للسبب ذاته.وأوضحت أن المدافع السنغالي، عبدو ديالو، لم يشارك في اللقاء الودي لإصابته بنزلة برد.وتعادل العملاق الباريسي مع شامبلي 2-2 بينما استهل مبارياته الودية بالفوز على لومان برباعية دون رد.يذكر أن المغربي أشرف حكيمي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.وانضم أشرف حكيمي إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2026.وشارك أشرف حكيمي مع باريس لشوط واحد في مباراة ودية انتهت بالفوز على لومان برباعية دون رد.المصدر: كوروة

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