العراق يسعى لاستثمار الأراضي الصحراوية ويدشن مشروع جديد للمياه الجوفية

2021/07/17 | 18:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال أيسر عبد العزيز النايب، مدير عام المياه الجوفية في العراق إن يسعى لاستثمار الأراضي الصحراوية.وذكر النايب لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، أن المياه الجوفية في تلك المناطق غير كافية ولكن يمكن استثمار المئات أو الآلاف منها …

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