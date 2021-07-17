2021/07/17 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني احترقت، اليوم السبت، مدرسة “كرفانية”، في منطقة النهروان ببغداد.وقال مصدر امني، لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه ” احترقت مدرسة الشهيد مصطفى الصدر (الكرفانية) في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد”.يذكر أن بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتراق مدرسة “كرفانية” في النهروان ببغداد المركز الخبري الوطني.

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