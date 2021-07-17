الفيلم الروسي (فك القبضة) يفوز بجائزة نظرة خاصة في مهرجان كان 74 - سمير حنا خمورو

2021/07/17 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو اعلن عن جوائز فيئة (نظرة خاصة) يوم امس الجمعة 16 تموز، بلغ عدد الافلام المتنافسة في هذا القسم، 20 فيلما روائيًا طويلًا ، تنافست ايضا للحصول على جائزة الكاميرا الذهبية وهي من الجوائز المهمة في مهرجان كان السينمائي الدولي الرابع والسبعون، وقد كان التركيز في هذه الدورة على اكتشاف صانعي الأفلام الشباب، كانت ستة منها من الأفلام الاولى للمخرجين ، افتتحت نظرة خاصة بفيلم أونودا ، عشرة الالاف ليلة في ا ......





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