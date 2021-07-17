الحشد يعلن نجاح العملية الأمنية “أسد الصحراء” في الانبار

2021/07/17 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم السبت، عن نجاح العملية الأمنية “أسد الصحراء” التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدا أنها حققت نتائج مهمة.وقال مصلح في بيان […]

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