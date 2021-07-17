التربية تصدر حزمة قرارات خاصة باداء امتحانات الصف الـ 12 الاعدادي

2021/07/17 | 18:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، حزمة قرارات خاصة باداء الامتحانات النهائية للمرحلة الـ 12 الاعدادي بجميع فروعها.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انها اصدرت حزمة قرارات خاصة باداء الامتحانات النهائية لطلبة الصف الـ 12 الاعدادي، مبينة ان القرارات هي:

-لا يسمح لاي مسؤول من وزارة التربية زيارة قاعات الامتحانات، مشيرة الى ان المشرفين التربويين فقط لهم صلاحية زيارة قاعات الامتحانات.

-لا يسمح للمشرفين والمدراء والاساتذة ادخال اجهزة الهواتف النقالة الى داخل القاعات الامتحانية.

-لا يسمح لاي مؤسسة اعلامية الدخول الى القاعات الامتحانية، مشيرة الى ان تلك المؤسسات بامكانها تغطية الاخبار واخذ التصريحات الاعلامية من مدراء المراكز الامتحانية خارج قاعات الامتحان.

PUKmedia ترجمة

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