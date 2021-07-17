تربية كردستان تصدر قرارات بشأن امتحانات السادس الإعدادي

2021/07/17 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اصدرت وزارة التربية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، حزمة قرارات خاصة باداء الامتحانات النهائية للمرحلة الـ 12 ( السادس الاعدادي) بجميع فروعها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "اصدرت حزمة قرارات خاصة باداء الامتحانات النهائية لطلبة الصف الـ 12 الاعدادي"، مبينة أنه "لا يسمح لاي مسؤول من وزارة التربية زيارة قاعات الامتحانات، والمشرفين التربويين فقط لهم صلاحية زيارة قاعات الامتحانات".

وأضافت أنه "لا يسمح للمشرفين والمدراء والاساتذة بادخال اجهزة الهواتف النقالة الى داخل القاعات الامتحانية".

وبينت أنه "لا يسمح لاي مؤسسة اعلامية الدخول الى القاعات الامتحانية"، مشيرة الى ان "تلك المؤسسات بامكانها تغطية الاخبار واخذ التصريحات الاعلامية من مدراء المراكز الامتحانية خارج قاعات الامتحان".

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